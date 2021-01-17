Bursa-Ankara kara yolunda trafik kar yağışı dolayısıyla kısmen durdu. Yoldan çıkan araçların yoldan çekilmesi ile trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

İnegöl ilçesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Müdürlüğü ve İnegöl Belediyesine ait iş makineleri ile ana arterlerde yol üzerindeki karlar temizlendi.

Kütahya

Kütahya il genelinde akşam başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 15, yüksek kesimlerde ise yer yer 50 santimetreye ulaştı.

Karayolları ekipleri, il merkezini Eskişehir ve Afyonkarahisar'a bağlayan kara yollarında buzlanmaya karşı çalışma başlattı.

Trafik ekipleri de tedbirler alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, şehirler arası kara yollarında tır ve kamyonların geçişi kontrollü olarak sağlanıyor.

Kütahya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, şehirler arası kara yollarındaki ekiplerin çalışmalarını denetledi.

Öte yandan, kent merkezinde de Kütahya Belediyesi ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışmaları yürütüyor.