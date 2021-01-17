Haber Giriş: 17 Ocak 2021 Pazar 02:11Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bursa'da kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı
[Fotoğraf: AA]
Kar yağışı tüm yurtta etkisini göstermeye başladı. Bursa'da etkili olan yoğun kar yağışı yola çıkan araç sürücülerine zor anlar yaşattı.
Bursa’da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece saatlerinde de etkili oldu. Şehir merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, belediye ekipleri yollarda kar küreme araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor.
[Fotoğraf: İHA]
Öte yandan yoğun kar yağışı, tedbirsiz yola çıkan araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Bazı sokaklarda maddi hasarlı trafik kazaları meydana gelirken, bazı sokak aralarında yolda kalan araçlar, vatandaşların iterek yardım etmesiyle hareket edebildi.
Yetkililer, vatandaşları zincirsiz ve kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı.
Etiketler: Kar Yağışı
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