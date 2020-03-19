Haber Giriş: Kaynak: DHA
Kar yağışı, Ankara'yı beyaza bürüdü
Ankara, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.
Başkent'te, hafta başında başlayan soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor.
[Fotoğraf: DHA]
Dün akşam saatlerinde şehrin yüksek yerlerinde başlayan kar, gece saatlerinde kent merkezinde de etkili oldu. Giderek hızını arttıran kar, zeminde tutmaya başladı.
[Fotoğraf: DHA]
Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yollarda tuzlama ve kar küreme çalışmasını sürdürüyor.
Etiketler: ankara Kar yağışı hava durumuSon Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 04:24
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