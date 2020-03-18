Haber Giriş: Kaynak: AA
Marmaris-Rodos feribot seferleri askıya alındı
Muğla'nın Marmaris ilçesinden Rodos Adası'na yapılan feribot seferleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yolcuların azalması nedeniyle ertelendi.
Seferleri düzenleyen Yeşil Marmaris şirketinin yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türkiye ve Yunanistan'ın yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı tedbirler dolayısıyla yolcu sayısı azaldı. Bu nedenle Rodos Adası'na feribot seferleri askıya alındı.
Şirket yetkilileri, gelişmelere göre gelecek günlerde seferlerin yeniden başlayabileceğini bildirdi.
Öte yandan, Marmaris Deniz Hudut Kapısı'nın açık olduğu ve hizmet vermeye devam ettiği öğrenildi.
Etiketler: rodos feribot marmaris rodos marmaris feribotSon Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 23:48
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