Öğretmenlerin merakla beklediği 20 bin öğretmen atamasına ilişkin müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip erdoğan verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada “Bugün 20 bin öğretmenimizin atanmasının daha gerçekleştirildiğinin müjdesini vermek isterim.” dedi.

20 bin öğretmen atama sonuçlarına nereden ulaşılır?

Sözleşmeli Öğretmen Ataması (Ocak 2020) kapsamında 9-13 Mart tarihleri arasında kurum tercih başvuruları yapılmıştı. Öğretmen atamaları için başvurular Cuma günü saat 23:59 da sonra ermişti.

Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın “http://personel.meb.gov.tr” internet adresinden duyuruldu.

Sonuçlara "https://pbsm.meb.gov.tr/sonuc" adresinden ya da "https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-sozlesmeli-ogretmenlik-atama-sonucu-sorgulama" adresi üzerinden ulaşılabilir.

Atama sonrası istenecek belgeler

Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecek.

-Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

-Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

-Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,

-Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.

-Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,

-Güncel tarihli Adli Sicil Kaydını gösterir belge, istenecektir.

Ataması yapılanlar, belirtilen belgeler ile birlikte atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde bulunacaklar.

Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler il millî müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve başlatılacaklar.