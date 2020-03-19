Haber Giriş: Kaynak: AA
Sakarya'da geri dönüşüm deposunda yangın
Sakarya'da bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Erenler ilçesi Kozluk Mahallesi mevkiinde bulunan geri dönüşüm deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Kısa sürede büyüyen alevlere 4 araçla müdahale eden ekipler, 1 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına aldı.
Yoğun dumanın olduğu yangın mahallinde soğutma çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: sakarya geri dönüşüm deposu yangınSon Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 01:49
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