Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar nedeniyle Bahçesaray'da 2, Başkale'de 29, Muradiye'de 6 ve Saray ilçesinde 5 mahallenin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, yol açma çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sorumluluk alanlarındaki tüm yolların açık olduğu belirtildi.

Bitlis ve Muş

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, il genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 34 köye ulaşım sağlanamadığı, ekiplerin bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Muş'ta kar ve tipi nedeniyle il genelinde 140 köy yolunun ulaşıma kapandığı, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışmasına başladığı belirtildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Sivas

Sivas'ta İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçelerden Gürün'de 25, İmranlı'da 6, Şarkışla'da 5, Altınyayla'da 3, Doğanşar'da 3, Gemerek'te 3 ve Akıncılar'da 2 olmak üzere 47 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum

Olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok köy yolunun ekiplerin çabalarıyla yeniden ulaşıma açıldığı Erzurum'da yolu kardan kapanan 578 mahalleye ise ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait greyder, bıçaklı kamyon, dozer, kepçe ve kar makinesi destekli ekipler söz konusu yolları ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.

Ağrı

Ağrı İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada da kentte yoğun kar yağışı sonrası 128 köy yolunun ulaşıma kapandığı aktarıldı.

Bu yolları en kısa sürede ulaşıma açabilmek için tam donanımlı 78 iş makinesi, 91 personel ve 8 adet mobil ekibin karla mücadele çalışması yaptığı belirtildi.

Karayolları 123. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada ise ekiplerin sorumluluk alanındaki yollarda kar temizleme, tuzlama ve yol genişletme çalışmalarına aralıksız devam ettiği belirtildi.

İl merkezinde cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarını yürüten Ağrı Belediyesi ekipleri de çalışmalar kapsamında toplanan kar kütlelerini kamyonlarla şehir dışına çıkarıyor.

Kars

Kars'ta ise olumsuz hava koşulları nedeniyle 30 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kardan kapanan ilçelerden Akyaka'daki 2, Arpaçay'daki 11, Digor'daki 15, Susuz'daki 2 köy yolu ile ulaşımı sağlamaya çalışıyor.

Kaynak: AA