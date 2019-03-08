Antalya'nın Kepez ilçesinde seyreden Yusuf Kaya yönetimindeki 07 AU 0415 plakalı halk otobüsü, Antalya Bulvarı'na geldiği sırada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

İçinde çok sayıda yolcunun bulunduğu otobüs bariyerlere çarptı. Bariyerin bir kısmı otobüsün ön kapısından girdi. Aracın kapısı parçalanırken koltuktan fırlayan sürücü Yusuf Kaya, araçtan yola düştü.

Şarampole yuvarlanan Kaya'nın yara almadan kurtulduğu kazada, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Şoför aracın takla atmasını önledi

Yusuf Kaya ve onlarca yolcunun yaşadığı korku, güvenlik kamerası görüntüleri ile ortaya çıktı. Yusuf Kaya'nın son anda manevra yaparak aracın takla atmasını önlediği kaza anı, otobüsteki kameralara yansıdı.

Sürücü açık kapıdan şarampole yuvarlandı

Kayıtta, sürücü Yusuf Kaya'nın koltuktan savrularak açık kapıdan önce yola düştüğü sonra şarampole yuvarlandığı görülüyor.

Görüntülerde ayrıca bazı yolcuların da koltuklarından sağa sola savrulması yer alıyor.

Kaynak: DHA