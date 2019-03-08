Türkiye
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı kararı
08 Mart 2019 Cuma 09:59 - Son Güncelleme 08 Mart 2019 Cuma 10:09
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanması soruşturmasında 20 gizli sorumlu hakkında gözaltı kararı verildi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ üyelerini örgüt adına yönlendiren 20 sözde üst düzey yönetici hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltı kararı verilenler arasında 3 öğretmen, kamu çalışanları, avukat, doktor ve özel sektör çalışanları yer alıyor.
Kaynak: TRT Haber
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