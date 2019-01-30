Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 179 yerleşim yerinin yolunun kapandığı aktarıldı.

Gürpınar, Çatak, Bahçesaray, Gevaş, Başkale ve Çaldıran ilçelerinde kapanan yolların açılması için çalışmaların sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada, kırsal yerleşim yerlerinde olumsuz havanın etkisini sürdürdüğü kaydedildi.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, dün kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Van-Bahçesaray yolunun ulaşıma açıldığı belirtildi.

Hakkari

Hakkari Valiliğinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava şartları nedeniyle il merkezinde 5 köy ve 11 mezranın, Yüksekova ilçesinde 6 köy ve 20 mezranın yolu kapandı.

Kapalı 42 yerleşim biriminin yolunun açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Muş'ta kar kalınlığı 10 metreye ulaştı

Muş'ta yoğun kar ve tipi sonucu kapanan 9 köy ve 22 mezraya ulaşımı sağlayan Üçevler grup köy yolu yaklaşık 20 gündür açılamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Kar kalınlığının yer yer 10 metreye ulaştığı bölgede 5 iş makinesi ile çalışmalarına devam eden ekipler, 2-3 gün içerisinde bu yolları açmayı hedefliyor.

Ekipler sertleşen karı önce kepçeler yardımıyla dağıtıyor, ardından rotatif (kar savurma aracı) aracıyla yoldan temizliyor.

Bazı yollar 20 gündür kapalı

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmetşah Şentürk, Üçevler bölgesi olarak tabir ettikleri Derecek, Ağıllı, Ekindüzü, Arıköy ve Cevizli grup köy yolunun yaklaşık 20 gündür kapalı olduğunu söyledi.

Bu sene bölgede tipinin de etkili olduğunu dile getiren Şentürk, şöyle konuştu:

"Bu nedenle kar kalınlığı 10 metreye kadar çıktı. Ekiplerimiz bölgede 2 rotatif, kato ve 2 kepçe ile çalışıyor. Kar yüksekliğine kepçe ulaşamadığı için bölgeye kato gönderdik. Üçevler grup köy yolunu 2-3 gün içinde açmayı hedefliyoruz. Şehir merkezinde çok fazla olmasa da yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkileyecek derecede kar yağışı oluyor."

Bitlis'te 44 yol ulaşıma kapandı

Bitlis'te de ekiplerin, kardan kapanan 44 köy yolunu açmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Ağrı

Ağrı İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, kentte önceki gece etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan 92 köy yolunda ekiplerin karla mücadele çalışması yürüttüğü belirtildi.

Bugün sabah saatleri itibariyle 80 köy yolunun ulaşıma açıldığı aktarılan açıklamada, ulaşıma kapalı olan 12 köy yolunun da kısa sürede tekrar ulaşıma açılmasının planlandığı aktarıldı.

Açıklamada, köy yollarında ekiplerin yol genişletme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını da sürdürdüğü kaydedildi.

Karayolları 123. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada ise yağış nedeniyle kısmi olarak kapanan Cumaçay-Kağızman kara yolunun ekiplerin başarılı çalışmaları sonucu ulaşıma açıldığı belirtildi.

Kaynak: AA