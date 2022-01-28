Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 11:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kar topu kavgası kanlı bitti
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da aracına kar topu atan çocukları darbeden minibüs şoförü, çevredeki bir genç tarafından bıçaklandı. O anlar kameraya yansıdı.
Osmangazi ilçesinde mahalleden geçen minibüse, çocuklar kar topu attı. Duruma sinirlenip aracını durduran şoför, çocukların üzerine yürüdü.
Sürücünün çocuklara vurup tekme attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ardından 2 genç gelip şoförle tartışmaya başladı. Sürücü, gençlerden biri tarafından bıçaklandı.
Bileğinden yaralanan şoför, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, 19 yaşındaki şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: Bursa Toplumsal Şiddet
Son Haberler
- 13:00
- 13:11
- 12:56
- 13:12
- 13:03
Sıradaki Haber
Ankara'da yabancı uyruklu 3 terörist yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz