Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 11:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da yabancı uyruklu 3 terörist yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Ankara'da düzenlenen operasyonda yakalanan yabancı uyruklu 3 terörist tutuklandı. Teröristlerin PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları ve Suriye'de silahlı eğitim aldıkları tespit edildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, çatışma bölgelerinde bulunan PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı olduklarını tespit ettikleri teröristlerin Ankara'daki adresine operasyon düzenledi.
Operasyonda, Suriye'de bulundukları yıllarda PYD/YPG içerisinde silahlı eğitim aldığı belirlenen yabancı uyruklu E.E., C.H.E. ve H.A. yakalandı.
Aramalarda örgütsel faaliyetlere ilişkin fotoğraflar ve videolar ele geçirildi.
Teröristler emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Ankara PKK/YPG PKK/KCK Terör Örgütü Terörle Mücadele
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