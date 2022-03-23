Haber Giriş: 23 Mart 2022 Çarşamba 23:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu
[Fotoğraf: TRT Haber]
Bitlis'te sokakta yürüyen bir kişi, çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Bitlis'te sokakta yürüyen bir kişi çatıdan gelen kar kütlesini son anda fark ederek can havliyle koşmaya başladı.
Tonlarca kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtulan adam olay yerinden uzklaştı.
Sokağa düşen kar yığını daha sonra belediye ekiplerince temizlendi.
O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Etiketler: Bitlis Kar Yağışı Hava Durumu
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