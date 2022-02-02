Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 17:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
'Kar festivali' yalanıyla 2,7 ton et çalan şüpheli tutuklandı
Antalya'da, 2,7 ton kırmızı ve beyaz et çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saklıkent'te kar festivali düzenleneceğini söyleyerek 4 kişiden 2 bin 700 kilogram kırmızı ve beyaz et ürünü alıp ortadan kaybolan kişi hakkında çalışma başlattı.
Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli M.E.'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
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