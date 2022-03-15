Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 13:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kar altında kalmaktan son anda kurtuldular
[Fotoğraf: AA]
Muş'ta, kaldırımda yürüyen vatandaşlar çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Atatürk Bulvarı Bankalar Caddesi'ndeki 2 katlı bir iş yerinin çatısında biriken kar kütlesi, havanın ısınmasıyla yere düştü.
O sırada kaldırımda yürüyen vatandaşlar, düşen kar kütlelerinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Kar Yağışı Muş
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