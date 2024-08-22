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Türkiye
AA 22.08.2024 12:48

Kapıkule'de gurbetçilerin dönüş yolculuğu sürüyor

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönüş yolculukları devam ediyor.

Kapıkule'de gurbetçilerin dönüş yolculuğu sürüyor

Baba ocağından dönüş yolculuğuna çıkan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki işlemlerinin ardından çalıştıkları ülkelerin yolunu tutuyor. Tatilin ve ziyaretlerinin ardından baba ocağından yola çıkan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman yoğunluk oluşturuyor.

En çok tercih edilen sınır kapısı: Kapıkule

Trabzon'dan Almanya'ya giden Abdullah Pervaneli, 41 yıldır gurbette yaşadığını anlattı.

Dönüş yolunun duygu dolu geçtiğini dile getiren Pervaneli, "Tatilimizi Trabzon ve İstanbul'da geçirdik. Bol bol yaylaları gezdik. İnşallah seneye görüşürüz" diye konuştu.

Kapıkule'de gurbetçilerin dönüş yolculuğu sürüyor

Bursa'dan Almanya'ya dönen Seyhan Emeç de gurbette yaşamanın zor olduğunu anlattı. Her yıl memleket hasretiyle tatili Türkiye'de geçirdiklerini ifade eden Emeç, şunları kaydetti:

"Gurbetçi olmak anlatılmaz, yaşanır. 22 yıldır Almanya'da yaşıyoruz. Dönerken de yöresel ürünler götürüyoruz yanımızda. Ailem Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşıyor. Zeytin götürüyorum oradan Almanya'ya."

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