Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, peribacaları, sıcak hava balonları, yer altı şehirleri, kayadan oyma otel ve kiliseleriyle ünlü Kapadokya'yı, eylül ayında 288 bin 213 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı müzeler arasında Zelve Örenyeri 83 bin 198 kişi ile en fazla ziyaretçi çeken yer oldu.

Göreme Açık Hava Müzesi'ni 70 bin 429, Hacı Bektaş Veli Müzesi'ni ise 43 bin 730 yerli ve yabancı turist gezdi.