Haber Giriş: Kaynak: İHA
Kapadokya'da balon uçuşları yapılamayacak
[Fotoğraf: İHA]
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahminleri sonrasında Nevşehir’e yağışlı hava uyarısı yapılmasının ardından, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları iptal edildi.
Kapadokya’da olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları 3 gündür yapılamıyor.
Etiketler: MeteorolojiSon Güncelleme: 6 Kasım 2020 Cuma 09:31
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