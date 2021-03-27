Haber Giriş: 27 Mart 2021 Cumartesi 10:43Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kapadokya’da balon turlarına "olumsuz hava" engeli
[Fotoğraf: İHA]
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle yine iptal oldu.
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden ve sıcak hava balon turlarının başkenti konumunda bulunan Kapadokya’da olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları yapılamıyor.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, balon turlarını bu sabah da iptal etti.
Kapadokya’da sıcak hava balon turları 22 Mart Pazartesi gününden beri yapılamıyor.
Etiketler: Turizm
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