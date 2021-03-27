Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden ve sıcak hava balon turlarının başkenti konumunda bulunan Kapadokya’da olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları yapılamıyor.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, balon turlarını bu sabah da iptal etti.

Kapadokya’da sıcak hava balon turları 22 Mart Pazartesi gününden beri yapılamıyor.