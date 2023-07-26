Açık 25.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 26.07.2023 10:01

Kanlı saldırı planı yapan terörist DBP'li ismin evinden çıktı

Mardin'de terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda eski DBP İlçe Başkanı Bedia Adıgüzel'in de aralarında olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kanlı saldırı planı yapan terörist DBP'li ismin evinden çıktı
[Fotograf: DHA]

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, terör örgüt PKK/KCK mensubu olduğu belirlenen kadının etkisiz hale getirildi.

Nusaybin'de bir kadının şüpheli hareketleri nedeniyle yapılan ihbar üzerine şahsın girdiği meskene giden ve kimlik bilgisine başvurmak isteyen polis memurlarına silahlı saldırıda bulunuldu.

Saldırıdan personel yara almadan kurtuldu. Olay yerine sevk edilen özel harekat ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK/KCK mensubu olduğu tespit edilen kadının etkisiz hale getirildi.

Saldırı planı DBP'li ismin evinden çıktı

Operasyon yapılan meskenin Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Nusaybin ilçe eski eş başkanı Bedia Adıgüzel'e ait olduğu tespit edildi.

İkamette yapılan aramada 2 susturucu, 2 tabanca, 2 el bombası, 4 dolu tabanca şarjörü, 20 fişek ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

ETİKETLER
Terör Örgütü Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Hafriyat kamyonundaki beton otomobilin üzerine döküldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:12
Mardin'de eylem hazırlığındaki kadın terörist etkisiz hale getirildi
10:03
Borsa güne yatay başladı
10:03
Bahreyn'den Kur'an'a yönelik saldırıya izin veren İsveç'e protesto notası
10:00
Türkiye’de tek dünyada örneği az: Mavi Vatan’a kritik kabiliyet
09:57
ABD'de Salmonella salgını: 6 kişi hastaneye kaldırıldı
09:44
Yılın 3. enflasyon raporu yarın açıklanacak
Gazze'deki ampute çocuk ve gençler için yaz kampı
Gazze'deki ampute çocuk ve gençler için yaz kampı
FOTO FOKUS
Mavi Vatan'a kritik kabiliyet: Orkun-2053 görücüye çıktı
Mavi Vatan'a kritik kabiliyet: Orkun-2053 görücüye çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ