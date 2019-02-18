Babalı Dikili mevkisinde önceki gün sabah saatlerinde fırtına nedeniyle sürüklenen ve kıyıya 150 metre uzaklıkta karaya oturan Letonya bayraklı "Fehn Lyra" kuru yük gemisinin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

Bölgede 2 römorkör, 89 metre uzunluğunda ve 2 bin 967 grostonluk gemiyi açık alana çekmek için çalışma yapıyor.

Çalışmaları, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve jandarma ekipleri kıyıdan takip ediyor.

Ne olmuştu?

Babalı Dikili mevkisinde önceki gün Letonya bandıralı kuru yük gemisinin kıyıya sürüklendiği ihbarı üzerine, bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirilmişti.

8 kişilik mürettebatı bulunan kuru yük gemisi, daha sonra kıyıya yaklaşık 150 metre uzaklıkta karaya oturmuştu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekiplerinin kıyıda hazır bekletildiği, konuyla ilgili gemi kaptanının yardım taleplerinin olmadığını bildirdiği öğrenilmişti.

Kuru yük gemisinin kurtarılması için dün başlatılan çalışmalara, havanın kararması üzerine ara verilmişti.

Kaynak: AA