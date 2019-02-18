Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, tutuksuz yargılanan Murat Aydın ve Ali Nacar ile avukatları katıldı.

Sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadıklarını öne sürdü.

Herhangi bir terör örgütüyle bağlantılarının olmadığını savunan sanıklar, beraat talep etti.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında sanık Aydın'ın ByLock ve KakaoTalk programlarını kullandığını, örgüte teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyedekilerin olduğu "A5" kategorisinde yer aldığını vurguladı.

Sanık Nacar'ın da ByLock, KakaoTalk ve Eagle programlarını kullandığını ve örgüte her şeyiyle teslim olan polis memurlarının yer aldığı "Say" grubunda bulunduğunu belirten savcı, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, Aydın ve Nacar'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası vererek, sanıkların yurt dışına çıkış yasaklarının devamına hükmetti.

Kaynak: AA