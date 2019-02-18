Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu olacak, sabah buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus görülecek.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.

Gecenin en soğuk ili: Kars

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Tunceli'de 2, Iğdır'da 3, Erzincan'da 4, Erzurum'da 12, Ağrı'da 14, Ardahan'da 15, Kars'ta 19 derece ölçüldü.

Günün en yüksek hava sıcaklığının Iğdır'da 10, Erzincan ve Tunceli'de 9, Kars ve Erzurum'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 2, Ağrı'da 3 derece olması bekleniyor.

Van Gölü'nde ise, hava parçalı çok bulutlu olacak. Rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 30, Erzurum'da 23, Ardahan'da 18, Kars'ta 15 santimetre ölçüldü.

Kayak merkezlerinde ise kar kalınlığı Sarıkamış ve Palandöken'de 91, Konaklı'da 90, Yalnızçam'da 32 santimetre kaydedildi.

Yetkililer, bölgede sabah ve gece buzlanma ile don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde de gün içinde çığ riski bulunması nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Kaynak: AA