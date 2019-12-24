Kanatlı hayvanları koruma derneğinde horoz dövüşü24 Aralık 2019 Salı 14:54 - Son Güncelleme 24 Aralık 2019 Salı 14:59
İzmir'in Kiraz ilçesinde, jandarma ekiplerinin 'Asil Kanatlı Hayvanları Koruma Yetiştirme ve Teşvik Derneği'ne yaptığı operasyonda 3'ü yaralı 8 Hint Horozu ve bir tavuk ele geçirilirdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Asil Kanatlı Hayvanları Koruma Yetiştirme ve Teşvik Derneği'nde horoz dövüştürülüp bahis oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adrese yapılan operasyonda, 3'ü yaralı 8 Hint Horozu, bir tavuk ile horozların tırnaklarını kesmek için zımparalar ve horozların tedavisinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan M.S. ve A.S., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
9 kişiye idari para cezası uygulanırken, ele geçirilen hayvanlar ise ilçe tarım ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: DHA