Türkiye
Şile'de gölete atılan lastikler doğaya zarar veriyor24 Aralık 2019 Salı 14:52 - Son Güncelleme 24 Aralık 2019 Salı 15:02
İstanbul'da ormanlık alandaki gölete atılan yüzlerce otomobil lastiği, suyun çekilmesiyle gün yüzüne çıktı. Çevreye zarar veren lastikleri kimin attığı bilinmiyor.
Doğaya bırakılmış yüzlerce otomobil lastiği, hem bitki örtüsüne zarar veriyor hem de su kaynaklarını kirletiyor.
İstanbul Şile'de ormanlık alanda yağışların oluşturduğu gölete atılan lastikler suyun çekilmesiyle ortaya çıktı.
[Fotoğraf: İHA]
Lastikleri kimin attığı bilinmiyor. Çevreye zarar veren lastikler, doğal yaşamı da olumsuz etkiliyor.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: Şile ormanlık alan lastik gölet