Doğaya bırakılmış yüzlerce otomobil lastiği, hem bitki örtüsüne zarar veriyor hem de su kaynaklarını kirletiyor.

İstanbul Şile'de ormanlık alanda yağışların oluşturduğu gölete atılan lastikler suyun çekilmesiyle ortaya çıktı.

[Fotoğraf: İHA]

Lastikleri kimin attığı bilinmiyor. Çevreye zarar veren lastikler, doğal yaşamı da olumsuz etkiliyor.

Kaynak: TRT Haber