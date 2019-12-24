Çanakkale'de Jandarma ekipleri, uyuşturucu imalatı yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti, şüpheliler takibe alındı.

Biga ilçesinin belde ve köylerinde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı düşünülen bölgelere fotokapanlar yerleştirildi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

6 ay süren fiziki ve teknik takip sırasında 23 operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 34 şüpheliden 16'sı tutuklandı. Aramalarda 139 kilogram uyuşturucu madde, bin kök kenevir ve 136 sentetik hap ele geçirildi.

Haber: Altuğ Acer