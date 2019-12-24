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Çanakkale'de zehir tacirlerine darbe24 Aralık 2019 Salı 14:34 - Son Güncelleme 24 Aralık 2019 Salı 14:51
Çanakkale'de takibe alınan uyuşturucu şebekesine, 6 ayda 23 operasyon düzenlendi. 139 kilogram uyuşturucu ele geçirildi ve 16 zanlı tutuklandı.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Çanakkale'de Jandarma ekipleri, uyuşturucu imalatı yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti, şüpheliler takibe alındı.
Biga ilçesinin belde ve köylerinde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı düşünülen bölgelere fotokapanlar yerleştirildi.
[Fotoğraf: TRT Haber]
6 ay süren fiziki ve teknik takip sırasında 23 operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 34 şüpheliden 16'sı tutuklandı. Aramalarda 139 kilogram uyuşturucu madde, bin kök kenevir ve 136 sentetik hap ele geçirildi.
Haber: Altuğ Acer
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