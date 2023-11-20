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Türkiye
DHA 20.11.2023 11:04

Kamyonun lastiğinin bomba gibi patladığı anlar kamerada

İstanbul Sultangazi'de seyir halindeki kamyonun lastiği bomba gibi patladı, binanın önündeki paspas havalanarak park halindeki otomobilin üzerine düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Gazi Mahallesi'nde seyir halindeki kamyon dönüş yaptığı sırada kaldırımın kenarına gelen lastik bomba gibi patladı.

Patlamanın etkisiyle sokakta bulunan bir binanın önündeki paspas havalanarak, park halindeki otomobilin üzerine düştü.

O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"Bomba patlamış gibi sarsıntıya uyandık"

Olayın gerçekleştiği sokakta yaşayan Özgür Gür olay anını şöyle anlattı:

"Sabah saat 7.30 sıralarında biz uyku esnasındayken gerçekleşti olay. Bir anda bomba patlamış gibi sarsıntıya uyandık, patlama sesiyle birlikte. Dışarı baktığımda olumsuz bir durum fark etmedim, bakındım bir şey yoktu. Evimizin yakınında taş ocakları vardı önceden, devamlı dinamitlerin patlamasıyla sarsıntılar yaşardık, buna alışkın hale gelmiştik. Daha sonra aşağı ofisime indim, baktım aracımın üzerinde bir paspas duruyordu."

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