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Türkiye
AA 20.11.2023 10:54

Mersin'de PKK/KCK propagandası yapan 4 şüpheli tutuklandı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Mersin'de PKK/KCK propagandası yapan 4 şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 4 zanlının kimliği ve adresleri belirlendi. Şüphelilerden birinin, terör örgütüyle bağlantısı olduğu da tespit edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yenişehir, Akdeniz ve Gülnar ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Mersin PKK/YPG PKK/KCK Terörle Mücadele
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