İzmir- İstanbul Otoyolu'nda çalışan kamyon şoförü Zeki Bay, boşalttığı hafriyat sonrası kamyonun damperini kapatmayı unuttu.

Savaştepe ilçesi Soğucak Mahallesi'nde, yola damperi açık şekilde devam eden Bay, Balıkesir-Savaştepe karayolunda bulunan alt geçitten geçerken açık olan damper tavana çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun ön kısmı havalandı ve kupa denen şoför mahalli de alt geçidin tavanına çarptı. Sürücü Zeki Bay, araç içerisinde sıkıştı.

Diğer araç sürücüleri, itfaiye ve sağlık görevlilerine haber verdi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Bay, kepçe ile aşağıya indirildi.

Ağır yaralanan Zeki Bay, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA