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Türkiye
AA 13.07.2023 21:38

Kamyonetini tartıştığı kişilerin üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde bir sürücünün kamyonetini tartıştığı kişilerin üzerine sürmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kamyonetin sürücüsü İ.K. ekiplerce gözaltına alındı.

Kamyonetini tartıştığı kişilerin üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı

İddiaya göre, Evliyalı köyünde balya işinde çalışan K.D. ile İ.K. arasında bir tarlada sabah tartışma çıktı.

Ardından başka tarlaya çalışmaya giden K.D, yanında bulunan Y.C.D., A.A., G.D. ve İ.K. dinlendikleri sırada yanlarına gelen İ.K, önce tabanca ile kendilerini tehdit etti, ardından kamyonetini K.D, Y.C.D, A.A, G.D. ve İ.K'nın üzerine sürdü. Aracın çarptığı K.D, Y.C.D, A.A, G.D. ve İ.K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılarından A.A, Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan İ.K. ve Y.C.D'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli İ.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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