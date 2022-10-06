Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe 10:54Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kamyonetin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu: O anlar kamerada
Bursa'da yola düşen koliyi fark etmeyen motosiklet sürücüsü dengesini kaybederek yere düştü. O sırada yanında seyreden kamyonetin altında kalmaktan ise son anda kurtuldu. O anlar cep telefon kamerasına yansıdı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde motosiklet sürücüsü yola düşen koliyi fark etmeyerek üzerinden geçti.
Ardından dengesini kaybeden sürücü, yere düşerek yanında seyreden kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Hafif yaralanan motosiklet sürücüsü ihbar üzerine bölgeye gelen ambulans ile tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
O anlar ise arkasında seyreden bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.
Etiketler: Bursa Trafik Trafik Kazası
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