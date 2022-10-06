Bursa'nın Nilüfer ilçesinde motosiklet sürücüsü yola düşen koliyi fark etmeyerek üzerinden geçti.

Ardından dengesini kaybeden sürücü, yere düşerek yanında seyreden kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Hafif yaralanan motosiklet sürücüsü ihbar üzerine bölgeye gelen ambulans ile tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

O anlar ise arkasında seyreden bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.