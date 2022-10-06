Diyarbakır'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Eylül ayında il genelinde düzenlenen 711 operasyonda, 1 tondan fazla uyuşturucu madde, 4 bin 403 uyuşturucu hap, 443 sentetik ecza, 10 hassas terazi, 2 uzun namlulu tüfek, 2 av tüfeği, 8 şarjör, 185 fişek, 4 tabanca ve 187 bin 870 lira ele geçirildi.

846 kişi hakkında işlem yapılan operasyonlarda, adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 93'ü tutuklandı, 24'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.