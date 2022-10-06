Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe 10:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonlarında 93 kişi tutuklandı
[Fotograf: TRT Haber]
Diyarbakır'da eylül ayında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 93 kişi tutuklandı.
Diyarbakır'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Eylül ayında il genelinde düzenlenen 711 operasyonda, 1 tondan fazla uyuşturucu madde, 4 bin 403 uyuşturucu hap, 443 sentetik ecza, 10 hassas terazi, 2 uzun namlulu tüfek, 2 av tüfeği, 8 şarjör, 185 fişek, 4 tabanca ve 187 bin 870 lira ele geçirildi.
846 kişi hakkında işlem yapılan operasyonlarda, adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 93'ü tutuklandı, 24'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik Diyarbakır
Son Haberler
- 10:41
- 10:41
- 10:28
- 10:24
- 10:15
Sıradaki Haber
İstanbul'da okul çevrelerinde denetim yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz