Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 10:15Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kamyonetin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
[Fotoğraf: DHA]
İzmir’in Buca ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonet, demir kapıya çarpıp apartman bahçesine daldı. Sürücünün yaralandığı kazada, 1 kişinin de aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
Buca'nın Yıldız Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, kontrolden çıkıp demir kapıya çarparak, apartmanın bahçesine daldı.
Kazada sürücü, hafif yaralanırken, kamyonette hasar oluştu. Kamyonet, bahçeye dalarken, 1 kişinin aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Etiketler: Trafik Kazası
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