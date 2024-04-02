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Türkiye
DHA 02.04.2024 13:38

Kamyonet tünelde tıra çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde tünelde tıra çarpan kamyonetteki İlyas Çelik, hayatını kaybetti. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kamyonet tünelde tıra çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotograf: DHA]

Kaza, dün akşam saatlerinde Yusufeli ilçesi Uzundere mevkisindeki tünelde meydana geldi.

Artvin'e seyreden inşaat işçilerini taşıyan Mikail Taştan idaresindeki kamyonet, karşı yönden gelen tırın dorsesine çarptı. Kazada kamyonetin sürücüsü Taştan ile 3 işçi yaralandı.

Kamyonet tünelde tıra çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerine araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Uzundere Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan İlyas Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası tek taraflı ulaşıma kapatılan tünel, araçların yoldan kaldırılması ile yeniden ulaşıma açıldı.

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