Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 13:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kamyon ve cip çarpıştı: 2 ölü
[Fotoğraf: AA]
Adana'da Latife Gürbüz yönetimindeki cip ile Hüseyin K. idaresindeki kamyon çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
65 yaşındaki Latife Gürbüz yönetimindeki cip ile Hüseyin K. idaresindeki kamyon, Şehit Pilot Üsteğmen Akif Palalı kara yolu ile Adana-Kozan kara yolunun kesiştiği kavşakta çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibi, araçtan çıkarılan Latife Gürbüz ve yanındaki Şener İbrahim Gürbüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere Sarıçam Polis Merkezine götürüldü.
Cenazeler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Etiketler: Adana Trafik Kazası
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