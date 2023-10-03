Kalenin dehlizine düşen doktora ilk müdahale cep telefonu ışığında yapıldı

Bir arkadaşı ile doğa ve kültür turu için Erzincan'a giden, eski Bursa İl Sağlık Müdürü, Çevrem Derneği Genel Başkanı Dr. Hüseyin Hüsnü Serdar, Kemah ilçesindeki 2 bin 200 yıllık Kemah Kalesi'ne çıktı.

Arkadaşıyla doğal plato halinde olan kaleyi gezen Dr. Serdar, dönüşe geçtiğinde 2 metre yükseklikten dehlize düştü. Dr. Serdar, kayaya çarptığı sol ayağının bilek kısmından yaralandı.

Arkadaşının ihbarıyla, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi, dehlizde cep telefonu ışığıyla yapılan Dr. Serdar'ın bileğinde, açık, kanamalı ve parçalı kırık olduğu belirlendi.

Ambulansa ulaşmak için sedyeyle 1,5 kilometre taşındı

Sedyeye alınan Dr. Serdar, bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin ve çevredekilerin de yardımıyla 1,5 kilometre taşınarak, ambulansa ulaştırıldı.

Erzincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Dr. Serdar, acil servisteki müdahalesinin ardından ameliyata alındı.

Ortopedi Servisi'nde tedavisi devam eden Dr. Serdar'ın, enfeksiyon riski olduğu için Bursa'ya nakledilemediği, 2 hafta sonra geçireceği ikinci operasyonla, kalçasından alınacak kemiğin, ayak bileğindeki kırık kemiklere nakledileceği öğrenildi.

Erzincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisine devam edilen Dr. Serdar, "Kalenin yüzeyine çıktım, çok muhteşem bir eser olduğunu söylemem lazım. Dönüşte bir karanlık alana geldiğimiz anda, boşluğa düştüm ve ayağım kırıldı. Daha önceki yıllarda Kemah'ta görev yapan bir pratisyen hekimin aynı yerden düşüp ayağını ve kaburgalarını kırması, daha sonra o bölgede 2-3 yurttaşımızın da yaralanması, bunları duyduğum için en azından çok değerli bir mekanda, çeşitli önlemlerin alınmasının gerekli olduğunu, bunun da buna vesile olacağını düşündüm” dedi.

"Çok basit önlemler alınabilir"

Dr. Serdar, "Kemah Kalesi'nin, Dünya Miras Listesi'ne girecek değerde bir eser olduğunu biliyorum. Munzur Çayı'nın derin kanyonlarının olduğu, yüksek bir platoda, 60-80 metre, belki daha fazla yükseklikte, doğal, 2200 yıllık bir kale. Hala çok güzel özellikleri olan ancak içerisinde oldukça tehlikeler barındıran, tüm önlemlerimize, dikkatimize rağmen, kaçınılmaz bir kaza karşımıza çıktı.

Benim istirhamım, önerim, lütfen yetkililer oraya el atarak, Dünya Kültür Mirası Listesi'ne, UNESCO'nun listesine dahil etme çabalarını göstersinler. Zannediyorum 3-4 sene önce bir çalışma yapılmış ama yarım bırakılmış. Burada başka yaralananlar olmasın. Çok basit önlemler alınabilir.

Mesela yönlendirme levhaları, mağaranın içinde ledle aydınlatma sistemi, orada tehlike arz edebilecek alanlara bariyerler konulması, yine yüksekten taş düşme ihtimaline karşı baret kullanılarak çıkılması gibi önlemlerin, dışarıda belirtilmesi; bu kaleyi daha güvenli ziyaret etmeye, tarih ve kültür turizmine açılmasına hazır hale getirmeye fırsat verecektir diye düşünüyorum" diye konuştu.