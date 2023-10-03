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Türkiye
İHA 03.10.2023 12:12

Hakkari'ye mevsimin ilk karı yağdı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı.

Hakkari'ye mevsimin ilk karı yağdı

Yüksekova'da etkili olan sağanak yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışı ile birlikte 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağları'nın yüksek kesimleri beyaza büründü.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise bölge genelinde sabah ile akşam saatleri arasında beklenen yağışların zaman zaman kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji'den 17 ile "turuncu" ve "sarı" uyarı
Meteoroloji'den 17 ile "turuncu" ve "sarı" uyarı

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