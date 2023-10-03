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Türkiye
AA 03.10.2023 11:43

Jandarma'dan cayrokopterle denetim

Aydın'da Jandarma, pervaneli ve döner kanatlı hava aracı ile devriye görevi yapıyor.

Jandarma'dan cayrokopterle denetim
[Fotograf: AA]

Jandarma Havacılık Başkanlığı envanterine giren cayrokopterlerden biri temmuz ayında Aydın Jandarma Filo Komutanlığı emrine verildi.

Havada yaklaşık 6 saat kalabilen cayrokopter, Jandarma'nın adeta gözü gibi çalışıyor.

Jandarma'dan cayrokopterle denetim

Aydın İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Binbaşı Furkan Fahri Altıntaş, cayrokopterlerin daha az maliyetli bir hava taşıtı olduğunu belirtti.

Jandarma'dan cayrokopterle denetim

İki pilotun görev aldığı aracın, orman yangınları, yasa dışı göçle mücadele ile trafiğin düzenlenmesinde yer ekiplerinin yardımcısı olduğunu belirten Altıntaş, şunları kaydetti:

"Cayrokopter ayrıca toplumsal olaylarda bilgi alınmasında, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonları desteklemede, kayıp şahısların bulunmasında, yol kontrol noktalarındaki faaliyetlerde, güvenliğin sağlanmasında önemli hava desteği sağlamaktadır. Bunların dışında, meydana gelebilecek olası afetlerde, afet yönetiminin gelişiminde ve alternatif yol güzergahlarının belirlenmesinde cayrokopterin verimli olacağı değerlendirilmektedir."

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Aydın Denetim
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