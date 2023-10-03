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Türkiye
AA 03.10.2023 12:01

Kocaeli'de "ikiz çek" operasyonu: 15 tutuklama

Kocaeli'de araçlarını satan kişilere "ikiz çek" vererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliden 15'i cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de "ikiz çek" operasyonu: 15 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 29 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 29 Eylül'de 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, hakkında 17 "nitelikli dolandırıcılık" suçundan yakalama kararı olan bir kişinin de aralarında bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek ile 18 mermi, alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere hazır tutulan ikiz çek, suça konu çek kullanılmak suretiyle alınan ATV aracı ele geçirilmişti.

İnternet alışveriş sitelerindeki binek otomobil, deniz motoru ve forklift gibi yüksek değerli ilanların sahipleriyle görüşüp güven verici konuşmalar yaptıkları, fiyatta anlaştıkları kişilerin araçlarını ikiz çek vererek aldıkları tespit edilen şüphelilerin, bu şekilde 14 kişiyi dolandırdıkları, 5 kişiyi de dolandırmaya teşebbüs ettikleri belirlenmişti.

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