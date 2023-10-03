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Türkiye
AA 03.10.2023 12:32

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 37 gözaltı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 37 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 37 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, narko alan ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 382,74 gram sentetik uyuşturucu, 128,23 gram esrar, 83,31 gram sentetik kannabinoid, 125 adet sentetik ecza, 15,99 gram sentetik ecza tozu, 0,5 gram kokain, 2 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 33 adet tabanca fişeği, suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 925 lira, 250 avro ve 100 dolar, 12 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma ve kabul etmek suçundan aranan 1, kasten yaralama suçundan 1, olmak üzere toplam 37 şahıs yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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