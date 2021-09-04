Haber Giriş: 4 Eylül 2021 Cumartesi 09:59Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kaldırımdaki yaya kazadan kıl payı kurtuldu
İstanbul Ümraniye'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün fren yaptığı taksi, kaldırıma çarptıktan sonra ters döndü. Kaldırımdaki yaya kazadan kıl payı kurtuldu. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 08.30 sıralarında Akdeniz Caddesi'nde meydana geldi.
Ataşehir istikametine ilerleyen taksinin sürücüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda fren yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan taksi, kaldırıma çarptıktan sonra ters döndü. Kaldırımda yürüyen bir yaya ani bir refleksle kazadan kıl payı kurtuldu.
Yaşanan kaza trafikteki bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, taksinin kaldırıma çarpıp ters döndüğü ve kaldırımdaki yayanın ani bir hareketle kazadan kurtulduğu görülüyor.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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