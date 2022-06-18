Hadımköy-D100 Bağlantı yolunda trafik yoğunluğundan kaçmak için kaldırımda ilerleyen sürücü, kendisini uyaran vatandaşı tehdit etti.

Sosyal medyada yayınlanan ve büyük tepki toplayan görüntüleri inceleyen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, servis aracının sürücüsünün Kara Salih K. olduğunu tespit etti.

Sürücüye 'İşaret ve levhalara uymamak' maddesinden 196 TL, 'Geçmenin yasak olduğu yerlerden geçmek' maddesinden 427 TL, 'Saygısızca araç kullanmak' maddesinden 196 TL, 'Emniyet kemeri kullanmamak' maddesinden 196 TL, 'Aracı hızına uygun şeritte sürmemek' maddesinden 427 TL 'Çalışma süresi ve izni bittiği halde yolcu taşımacılığı yapmak' maddesinden 1823 TL olmak üzere toplam 3 bin 265 TL para cezası uygulandı.

Sürücünü kullandığı servis ise trafikten men edildi.

Sürücü Salih K. hakkında ayrıca 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' maddesinden adli işlem yapıldı.