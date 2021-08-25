Göksun- Kahramanmaraş karayolunda A.U. idaresindeki otomobil R.Ö. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

Bu sırada aynı istikamette seyreden M.K.'nin kullandığı ve M.E. idaresindeki otomobiller de duramayarak kazaya karıştı. Zincirleme kazada otomobillerde yolcu konumunda bulunan 5 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza sonrası kazazede bir kız çocuğunun jandarma korucusunun elindeki, kendisine ait muhabbet kuşunu sevdiği görüldü.