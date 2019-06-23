Musa Güngör idaresindeki otomobil ile Basil Nebyo yönetimindeki otomobil ve Süleyman Gelebek'in kullandığı kamyonet, merkez Onikişubat ilçesi Yörükselim Mahallesi Gazi Mustafa Kuşçu Caddesi ile İnönü Caddesi'nin birleştiği kavşakta çarpıştı.
Kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişi yaralandı.
Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere sevk edilen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: AA