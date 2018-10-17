Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 7 ölü, 27 yaralı

Göksun Kaymakamı Ejder Demir, 7 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasından yara almadan kurtulan otobüs sürücüsünün gözaltına alındığını bildirdi.

Demir, Göksun Devlet Hastanesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Samsun'dan Şanlıurfa'ya giden özel bir firmaya ait yolcu otobüsünün, gece Göksun ilçesi yakınlarında devrildiğini hatırlattı.

Yaralı sayısı 27'ye çıktı

Kazada 7 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Demir, şöyle konuştu:

"Kazanın sebebi ve neden kaynaklı olduğu araştırılmaktadır. Kazanın hemen ardından hastanelerimize müracaat eden yaralı sayısı 24'tü. Ancak daha sonra rahatsızlığını ifade eden 3 vatandaşımızın daha hastanelere müracaat etmesi sonucu yaralı sayımız 27'ye çıktı. Olayla ilgili yolcu otobüsünün şoförü gözaltına alındı. Adli tahkikat devam etmektedir."

Göksun Devlet Hastanesi Başhekimi Bilal Şen ise hastanelerine 12 yaralının başvurduğunu ve bunların ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere sevk edildiğini kaydetti.

Öte yandan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ve Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın da Göksun Devlet Hastanesine gelerek yetkililerden bilgi aldı ve kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Kazada yaşamını yitirenlerden Selahattin Turan'ın Gaziantep'te vatani görevini yapan er, Ahmet Karakuş'un Şırnak'ta görevli polis memuru, Doğan Cantürk'ün ise Kilis'te görevli uzman onbaşı olduğu öğrenildi.

Yaşamını yitirenlerin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından memleketlerine gönderilecek.

34 yaşındaki Çetin Çetiner idaresindeki Samsun-Şanlıurfa seferini yapan Kamil Koç firmasına ait 55 JA 466 plakalı yolcu otobüsü, Kayseri-Kahramanmaraş karayolunun Mehmet Bey Mahallesi mevkisinde refüje devrilmiş, kazada 7 kişi hayatını kaybetmiş 27 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA