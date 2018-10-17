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3 ilde Kırıkkale merkezli suç örgütü operasyonu: 11 gözaltı

3 ilde Kırklareli merkezli düzenlenen operasyonda aralarında doktor, sağlık personeli ve temizlik görevlilerinin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

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3 ilde Kırıkkale merkezli suç örgütü operasyonu: 11 gözaltı

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında doktor, sağlık personeli ve temizlik görevlilerinin de bulunduğu bazı şüphelilerin "rüşvet", "resmi belgede sahtecilik", "görevi kötüye kullanma", "başkasına ait kimlik ve kimlik bilgilerinin kullanılması" suçlarını işlediklerini tespit etti.

Sahte rapor hazırlamışlar

Ekipler Kırklareli, İstanbul ve Edirne'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda 11 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bazı belgelere el konuldu.

Kırklareli Devlet Hastanesinde görevli şüphelilerin rüşvet karşılığında sağlık raporu, başkalarına ait kimlik bilgileri ile hastanede yatış yaptırarak sahte raporlar hazırladıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık raporlarının ardından işlemleri için emniyete götürüldü.

Öte yandan bazı şüphelilerin sahte reçete düzenleyerek SGK'yı dolandırdığı iddiası ile hakkında hazırlanan iddianame geçtiğimiz hafta Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Dosyadaki şüphelilerin "resmi belgede sahtecilik", "zincirleme nitelikte dolandırıcılık" ve "azmettirme" suçlarından cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: kırklareli, suç örgütü, operasyon
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