Adana'da at eti baskını: 400 kilo ele geçirildi

Adana Yüreğir'de boş bir arazide 4 şüphelinin at kestiği ihbarını değerlendiren zabıta ekipleri çalışma başlattı. Zabıta ekipleri, polis ile beraber boş araziye baskın düzenledi.

Ekiplerin geldiğini fark eden 4 şüpheli kesimde kullandıkları bıçakları bırakarak kaçtı.

Ekipler, arazide yapılan incelemede yaklaşık 400 kilogram kesilmiş at eti ele geçirdi.

Olay yerinde bulunan at etleri, imha edilmek üzere Adana İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ayrıca olay yerinde at etlerini taşımak için kullanılan at arabasına ve ata da el konuldu.

Kaynak: İHA