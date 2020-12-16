Haber Giriş: 16 Aralık 2020 Çarşamba 11:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta toplu ulaşımda HES kodu zorunlu oldu
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta toplu ulaşımı daha güvenli hale getirip, bulaş riskini en aza indirmek için HES kodu zorunluluğu başladı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan "Şehir İçi Toplu Ulaşımda HES Kodu Sorgulaması" başlıklı genelge uyarınca Kahramanmaraş'ta Hayat Eve Sığar (HES) koduyla ulaşım uygulamaya kondu.
Yolcular, bugün itibarıyla toplu taşıma araçlarına HES koduyla eşleştirdikleri kartlarla biniş yapabilecek, riskli olanlar ise Sağlık Bakanlığına bildirilecek.
[Fotoğraf: AA]
Kentte toplu ulaşımı güncel kullanan yaklaşık 450 bin kart sabinden 50 bini HES kodu eşleştirmesi yaptı. Bu işlemi gerçekleştirmeyenlerin kartları, eşleştirme yapılıncaya kadar kullanımına kapatıldı.
[Fotoğraf: AA]
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