Sağlık çalışanları afet bölgesinde yaraları sarıyor, enkazdan kurtarılan insanları hayatta tutmak için seferber oluyor.

Kahramanmaraş Göksun'a bağlı Ericek Köyü depremden en çok etkilenen köylerden biri. Sağlık ekipleri merkezden yaklaşık 2 saat uzakta olan köyde depremzedelerin sağlık kontrollerini yapıyor.

Nikah tarihi alamadılar

Sağlık çalışanlarının hepsinin hikayesi farklı. Örneğin Murat Devrez ve Meltem Koç nikah tarihi alacakları gün, depremi duyunca, Kocaeli'nden kalkıp deprem bölgesine gitmişler.

Pazartesi nikah tarihlerini alacaklarını belirten Meltem Koç, "Ben yıllık izne ayrıldım. Ancak sabah böyle bir haberle uyanınca, hiç düğün tarihimiz ne olacak diye düşünmedik. Atladık geldik’’ dedi.

Depremin ilk gününden beri burada olduklarını vurgulayan Murat Devrez, ‘’Nikah tarihimizi alıp yaptıktan sonra yeniden buraya gelip devam edeceğiz" diye konuştu.

Depremzedelere yerinde müdahale ediliyor

Doktor Kemal Yüksel ise şunları söyledi:

"Burada 112 ve UMKE personellerimiz 60'a yakın araçla 75'e yakın köyde birinci basamak ve halk sağlığı hizmet vermektedir. Bir ambulansın bir köye gittiği zaman içinde bulunan insani yardım malzemelerini dağıtmaya başlıyor. Tıbbi yardıma ihtiyacı olanlar kişilere, tıbbi yardım vermeye başlıyorlar"

Yorgunluklarını ise çocukların, yaşlıların, yardım eli bekleyen afetzedelerin tek bir gülümsemesi gidermeye yetiyor.

Kamera: İsmail Dostoğlu

Dron: Altan Ayhan