Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma 16:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotograf: TRT Haber]
Erzincan'ın Tercan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.
Erzincan'ın Tercan ilçesinde Kadir Can K.'nin kullandığı otomobil, Erzincan-Erzurum kara yolu Tercan ilçesi çıkışında şarampole devrildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü ile Efe C., Enis U.C. ve Yunus E.A. ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü Kadir Can K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: Erzincan Trafik Kazası
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