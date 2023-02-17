Erzincan'ın Tercan ilçesinde Kadir Can K.'nin kullandığı otomobil, Erzincan-Erzurum kara yolu Tercan ilçesi çıkışında şarampole devrildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü ile Efe C., Enis U.C. ve Yunus E.A. ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Kadir Can K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.